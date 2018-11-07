Londra'nın en lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan Azeri kadın gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan ve İngiltere'deki Açıklanmamış Servet Düzeni adı verilen yeni kanunun ilk hedefi olan Azerbaycanlı Zamira Haciyeva gözaltına alındı.

Haciyeva'nın şimdi, hakkında yakalama kararı çıkartan Azerbaycan'a iade edilebileceği belirtiliyor.

Yeni çıkarılan ve yolsuzlukla mücadeleyi hedefleyen bu yasaya göre büyük harcamalar yapan gizli zenginler, servetlerinin kaynağını açıklamak zorunda.

Haciyeva, 2 yıl önce yolsuzluktan 15 yıl hüküm giyen eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev'in eşi.

Avukatları, Zamira Haciyeva'nın herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunmadığını söylüyor.İngiltere Ulusal Suçlar Dairesi ise kendisinden servetinin kaynağının açıklamasını istiyor.

AVUKATLARINDAN SAVUNMA: 'KENDİSİ MÜSRİF BİRİ”'

Haciyeva'nın Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından geçen hafta gözaltına alındığı Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davada ortaya çıktı. Buna göre Haciyeva'ya iki ayrı yolsuzluk suçlaması yöneltildi.

Kefalet duruşmasında savcılar, Haciyeva'nın ülkeden kaçma riski bulunması nedeniyle serbest bırakılmamasını istedi.

Avukatları ise Haciyeva'nın "dolandırıcı" değil "müsrif" bir olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığını savundu.

Üst düzey bölge hakimi Emma Arbyhnot, Haciyeva'nın 500 bin Sterlin kefalet ödemesi, Knightsbridge'teki evinde kalması, M25 otoyolunun dış bölümüne seyahat etmemesi ve polise her gün bildirimde bulunması şartıyla serbest bırakılabileceğini açıkladı.

Ancak savcılar kararı hemen temyize götürdü. Bu da Haciyeva'nın serbest bırakılmayacağı anlamına geliyor.

Temyiz duruşmasının Perşembe günü Yüksek Mahkeme'de görülmesi bekleniyor.