Hawaii'yi vuran Balak Kasırgası, takımadalardan birini suyun altına gömdü. Ada uydudan çekilen son görüntülere göre haritadan silindi.

ABD Balık Türleri ve Yaban Hayatı Koruma Hizmetleri'nin uydu verilerine göre, Doğu adası tamamen sular altında kaldı.

Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki ada, Kuzeybatı atolündeki ikinci en büyük adaydı.

Ayrıca, nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağalarının yaklaşık yarısı Doğu adasındaydı.

Ada yeşil deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyordu.

Kuzey Pasifik’teki takımadalar 24 ada ve atolden oluşuyordu.

Bilim insanları, iklim değişikliğinden dolayı diğer adaların da yok olabileceğinden endişe ediyor.