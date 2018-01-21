Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten 'şifacı' gözaltında

Bebek sahibi olmak isteyenlerin akınına uğrayan kadın, bugüne kadar 700 sahte tedaviye imza atıp hastalardan kişi başı 33 dolar aldı. Gine'de aylık ortalama gelir 48 dolar

Gine'de hamile kalamayan kadınlara sahte bitkisel tedavi uygulayarak, kendilerini hamile zannetmelerine yol açtığı gerekçesiyle bir 'şifacı' gözaltına alındı.

N'na Fanta Camara'nın, hamile kalamayan kadınlara bitki kürleri ve ilaçlar vererek, kadınların karınlarının şişmesine ve hamile gözükmelerine yol açtığı belirtiliyor.

Yaşları 17 ila 45 arasında değişen 700 kadının Camara'nın 'hamilelik tedavisi'nden etkilendiği belirtiliyor.

Sahte tedavi için hastalar kadına 33 dolar ödüyor. Ülkede aylık ortalama gelir 48 dolar.

Polis, Camara'nın ayda binlerce dolar kazandığını tahmin ediyor. 'Şifacı' kadın ise sadece hastalara yardım etmeye çalıştığını söylüyor.

Gine'nin başkenti Konakri'de Camara'nın tutulduğu polis merkezinin önünde 200'den fazla kadın, Salı günü protesto gösterisi düzenledi.

Afrika'da geleneksel şifacıların tedavi uygulaması oldukça yaygın.