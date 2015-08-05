Hamburgda yangın ve patlama: 21 yaralı

Eski bir savaş sığınağı binasındaki marangoz atölyesinde çıkan yangında, patlama meydana geldi. İtfaiye sözcüsü Hamburg radyosuna verdiği demeçte: Çok şiddetli bir patlamaydı. Patlamanın etkisi 20 metre uzaklıktaki karşı caddedeki...

Eski bir savaş sığınağı binasındaki marangoz atölyesinde çıkan yangında, patlama meydana geldi.

İtfaiye sözcüsü Hamburg radyosuna verdiği demeçte: Çok şiddetli bir patlamaydı. Patlamanın etkisi 20 metre uzaklıktaki karşı caddedeki binalar da bile hasar meydana getirdi. Caddeye park etmiş çok sayıda araç zarar gördü dedi.

Patlamada, içlerinde ağır olanlar da olmak üzere 6 itfaiye eri yaralandı. Sığınak binasının iki katında İkinci Dünya Savaşından kalma 100 ton eterik yağ bulunduğu belirtilirken, patlamaya bu yağların neden olup olmadığının henüz belli olmadığı bildirildi.

İtfaiyenin, tamamen duman içerisinde kalan evlerde oturanları tahliye ettiği açıklanırken, evlerde mahsur kalanların olup olmadığı henüz bilinmiyor. İtfaiye sözcüsü yangını söndürme çalışmalarını öğleden sonraya kadar süreceğini açıkladı.

Ahmet İNCEL / DHA