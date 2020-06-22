Hamak faciası: İki kız kardeş düşüp can verdi

ABD'nin Ohio eyaletinde 12 ve 14 yaşındaki iki kız evlerindeki hamakta sallanırken iplerin kopmasıyla düştü ve molozların altında kalarak yaşamını yitirdi.

Korkunç olay Ohio eyaletinde meydana geldi. 9’uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Scout ile 7’nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Chasey Scaravilli, hamaktan oturup eğlenirken hamağın ipleri koptu.

Tuğlaların arasına yerleştirilen hamak iplerinin kopmasıyla birlikte molozlar da kızların üzerine düştü.

Aile, minik kızların birlikte vakit geçirmekten çok hoşlandığını da söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşadıklarını anlatan baba JJ Scaravilli, “Bunun olacağı aklıma gelmezdi. Olayda suçlu yok, ben de arka bahçede uyuyordum o sırada. Sesleri duyunca koştum ama iki kızım da molozların arasında kalmıştı. İtfaiye ve ambulanslar geldi ama onları kurtaramadık. Kızlarım cennette” açıklamasını yaptı.

Korkunç kazanın ardından savcılık soruşturma başlattı. Aile yakınları kızlarım hiçbir zaman ayrılmadıklarını, hep beraber oynadıklarını ve hamakta beraber uyumaktan hoşlandıklarını söyledi. Aile kızların öldüğü yere iki ağaç dikti.