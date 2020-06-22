banner411
banner69
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
106 0
Karting sezonu açıldı
Karting sezonu açıldı
17 0
 
117 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
89 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
77 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
94 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
108 0
banner460

Hamak faciası: İki kız kardeş düşüp can verdi

banner27

ABD'nin Ohio eyaletinde 12 ve 14 yaşındaki iki kız evlerindeki hamakta sallanırken iplerin kopmasıyla düştü ve molozların altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hamak faciası: İki kız kardeş düşüp can verdi

Korkunç olay Ohio eyaletinde meydana geldi. 9’uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Scout ile 7’nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Chasey Scaravilli, hamaktan oturup eğlenirken hamağın ipleri koptu.

Tuğlaların arasına yerleştirilen hamak iplerinin kopmasıyla birlikte molozlar da kızların üzerine düştü.

Aile, minik kızların birlikte vakit geçirmekten çok hoşlandığını da söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşadıklarını anlatan baba JJ Scaravilli, “Bunun olacağı aklıma gelmezdi. Olayda suçlu yok, ben de arka bahçede uyuyordum o sırada. Sesleri duyunca koştum ama iki kızım da molozların arasında kalmıştı. İtfaiye ve ambulanslar geldi ama onları kurtaramadık. Kızlarım cennette” açıklamasını yaptı.

Korkunç kazanın ardından savcılık soruşturma başlattı. Aile yakınları kızlarım hiçbir zaman ayrılmadıklarını, hep beraber oynadıklarını ve hamakta beraber uyumaktan hoşlandıklarını söyledi. Aile kızların öldüğü yere iki ağaç dikti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.