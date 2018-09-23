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Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası

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Kolombiya'da ana terminallerden birinde yerleri silen 50 kişinin fotoğrafları, dünya çapında ses getirdi

Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da halk otobüslerine ücret ödemeden binmeye çalışanlara paspas yapma cezası verildi.

BBC'nin haberine göre ulaştırma polisi, Transmilenio halk otobüslerine ücret ödemeden binmeye çalışırken yakalanan 50 kişiye, ana terminallerden birinde yerleri silme cezası uyguladı.

Transmilenio, paspas yapan grubun fotoğraflarını Twitter hesabından  paylaşırken Bogota'da yaşayanların büyük bölümü cezayı olumlu karşıladı, bazıları ise etkili olup olmayacağını sorguladı.

Bogota'da halk otobüslerine ölüm ve sakatlanma riskini göze alarak bariyerleri atlayıp ücret ödemeden binmeye çalışanların giderek büyüyen sorun haline geldiği ifade ediliyor.

Kolombiya'nın başkentinde her yıl on binlerce kişiye halk otobüslerine  ücretsiz binmeye çalışmaktan ceza kesiliyor.

Transmilenio otobüslerini her gün kullanan 2,6 milyon kişiden 70  bininin ödeme yapmadığı tahmin ediliyor.

Bu konuda yürütülen eğitim kampanyalarının, sorunun çözümünde etkili  olmadığı belirtiliyor.

Standart bilet ücretinin 2 bin 264 Kolombiya pesosu (4,71 TL) olduğu  Bogota'da toplu taşıma araçlarına ücretsiz binmenin cezası 127 bin Kolombiya  pesosundan (264 TL) başlıyor.

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