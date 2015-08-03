Dünya Haberleri  Halepe varil bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı haberi Halepte muhaliflerin denetimindeki bölgeye Suriye ordusuna ait helikopterle düzenlenen varil bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. AA Halep'teki...

AA

Halep'teki varil bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.



AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, orduya ait bir helikopterle, muhaliflerin kontrolündeki eski Halep bölgesine varil bombasıyla saldırıldı.



Sivil yerleşim birimine düzenlenen saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri, enkazın altından bir yaralı çıkardı.



Yetkililer, Beşşar Esad güçlerinin kentte sadece yerleşim yerlerine saldırdığını belirtti.

Esed yönetimi 3 yıldan bu yana büyük bölümü muhaliflerin kontrolünde olan Halep'e scud füzesi, vakum ve varil bombasıyla saldırıyor.