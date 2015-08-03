banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Halepe varil bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

banner27

Dünya Haberleri  Halepe varil bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı haberi Halepte muhaliflerin denetimindeki bölgeye Suriye ordusuna ait helikopterle düzenlenen varil bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. AA Halep'teki...

Halepe varil bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı
banner137
Dünya Haberleri 
Halepe varil bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı haberi
Halepte muhaliflerin denetimindeki bölgeye Suriye ordusuna ait helikopterle düzenlenen varil bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
AA

Halep'teki varil bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, orduya ait bir helikopterle, muhaliflerin kontrolündeki eski Halep bölgesine varil bombasıyla saldırıldı.

Sivil yerleşim birimine düzenlenen saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri, enkazın altından bir yaralı çıkardı.

Yetkililer, Beşşar Esad güçlerinin kentte sadece yerleşim yerlerine saldırdığını belirtti.

Esed yönetimi 3 yıldan bu yana büyük bölümü muhaliflerin kontrolünde olan Halep'e scud füzesi, vakum ve varil bombasıyla saldırıyor.

 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.