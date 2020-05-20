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Haftada dört gün çalışıp 3 gün tatil yapmayı planlıyorlar

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Corona virüsü salgınına erken müdahale eden ülkelerden biri olarak dikkat çeken Yeni Zelanda'da başbakan Jacinda Ardern, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için "Dört çalışma günü" sistemini getirerek 3 günlük tatillere geçiş yapılabileceğini duyurdu

Haftada dört gün çalışıp 3 gün tatil yapmayı planlıyorlar

Corona virüsü salgınına karşı mücadeleyi kazandıklarını geçen ay duyuran ve çok sıkı önlemler alan Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern’in dün gece yaptığı açıklama uluslararası kamuoyunda heyecan yarattı.

Ardern, yabancı turistlerin ülkeye girişinin yasak olması sebebiyle iç turizmi canlandırmak ve ekonomiyi artırmak için haftanın günlerinde yeni bir düzenleme yapılabileceğini sinyalini verdi. Ardern hafta içinde çalışma günlerinin dört güne inmesinin ve tatil günlerinin de 3 güne çıkmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

Facebook üzerinden canlı yayın yapan Ardern, daha kısa bir hafta ile ekonominin artabileceğini ve iç turizmin hareket kazanabileceğini dile getiren Ardern vatandaşların bu düzenle birlikte iş/günlük yaşam dengesini de sağlayabileceğini vurguladı.

“BU ÇALIŞANLA PATRON ARASINDA”
Ardern, esnek çalışma saatlerinin uygulanamsını desteklediğini söyledi. Ülkenin popüler turizm merkezlerinden Rotorua’dan dönüş yolunda Facebook’ta canlı yayın yapan Ardern, “Birçok insanın haftada dört gün çalışma sistemini önerdiğini duyuyorum. Gerçekten bu tamamen işveren ile çalışan arasında. Eğer bir işverenseniz ve bunu yapabilecek gücünüz varsa ben bunu desteklerim” ifadesini kullandı.

5 milyonluk nüfusu olan Yeni Zelanda’da Covid-19’dan 21 insanın ölmesi sonrasında ülke, “Corona virüsüne karşı en iyi savaşan ülke” olarak tanımlanmıştı. Ardern’in kriz sürecindeki performansı uluslararası kamuoyunda ve vatandaşları arasında büyük alkış toplamıştı.

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