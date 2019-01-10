Hacker'lar 11 Eylül'ün gizli belgelerini yayınladı

Hacker grubu The Dark Overlord, 11 Eylül saldırıları ile bağlantılı olan 7 bin 500 kadar belgeyi internet ortamında paylaştı.

2 milyon dolar değerinde Bitcoin ödemesi almadıkları taktirde 11 Eylül belgelerini 5 parça halinde yayınlamakla tehdit eden ve 650 civarı belgeyi geçtiğimiz günlerde yayınlayan hacker grubu The Dark Overlord, 11 Eylül saldırıları ile ilgili 7 bin 500 kadar belgeyi daha yayınladı.

ABD hükümeti, sigorta şirketleri, avukatlık bürolarından elde edildiği iddia edilen ve internette yayınlanan söz konusu belgelerde, dönemin hükümetinin 11 Eylül olayları ile bağlantısı olduğunu gösteren herhangi bir delil yer almıyor.

Sızdırılan belgelerde 11 Eylül sebebiyle meydana gelen zararı karşılamak için senaryolar üzerinde duran sigorta şirketlerinin, asgari seviyede ödeme yapmak için suçlu arama çalışmaları yaptığı iddiası yer alıyor.

Belgelere göre, sigorta şirketleri saldırıda kullanılan uçakların sahibi olan hava yolu şirketini, uçak üreticilerini, ABD Federal Havacılık Kurulu ve teröristleri suçlama yoluna gidiyor.

Aynı belgelere göre, şirketler, saldırıda kullanılan Boeing 757 ve 767 tipi uçakları uygun elektronik aktarıcı ile donatmadığı için Boeing şirketini suçlama üzerinde yoğun mesai harcadı.

NASA 11 EYLÜL’ÜN UZAYDAN ÇEKİLMİŞ KARELERİNİ PAYLAŞTI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dün resmi Twitter hesabından hem 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri andı.

NASA 2001 yılında meydana gelen saldırı nedeniyle yıkılan New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ni gösteren fotoğraflar yayınladı.

11 EYLÜL SALDIRILARININ 17. YILI

11 Eylül 2001 sabahı ABD dünyanın en büyük terör saldırısına uyandı. Yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 17 yıl geçti.

New York'taki İkiz Kuleler'e, Virginia'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a saldırılar düzenlendi. Dünyayı dehşete düşüren saldırılarda 3 bine yakın insan yaşamını yitirdi.

Saldırıların en sarsıcı görüntüsü, ikinci yolcu uçağının New York'taki İkiz Kuleler'e çarpma anıydı. O an, tüm dünya tarafından canlı yayında izlendi.



Amerikan istihbaratı, saldırıların Ortadoğu kökenli bir terör grubu tarafından El Kaide bağlantılı hücrelerin harekete geçmesiyle yapıldığını açıkladı.

Pentagon saldırısının "Havada başka uçak var mı?" endişesini körüklediği anlarda United Airlines'a ait bir yolcu uçağı Pennsylvania kırsalına düştü. Uçağı, teröristlerle çatışan bazı "kahraman" yolcuların düşürdüğü iddia edildi. Bu iddiaya göre, söz konusu uçağın hedefi Washington'daki kongre binasıydı.

Bu arada, İkiz Kuleler'in yıkıntıları arasında eylemin lideri olarak tanımlanan "Muhammed Atta"nın pasaportu çıktı. Cehennemin içerisinden sağ çıkan diğer bazı parçalar kısa sürede Afganistan ve Irak'ın işgali için gerekçe oluşturdu.

ABD Başkanı George W. Bush tüm dünya liderlerinden, “Ya bizdensiniz ya da onlardansınız” diyerek saflarını seçmelerini istedi. Bir ay sonra Taliban yönetimindeki Afganistan’a hava saldırısı emrini verdi.

“Irak’ın sahip olduğu kitle imha silahları tehdit oluşturuyor” gerekçesiyle 20 Mart 2003’de Amerikan ordusu Irak’a girdi.





11 Eylül saldırıları resmi tarih ve dünya medyasına göre "kapanmış" bir dosya kabul edilse de, o gün gerçekte ne olduğu konusunda hala şüpheler bulunuyor, komplo teorileri üretiliyor.



Teorilere rağmen, saldırılar, 1988'te kurulan Usame bin Ladin’in liderlik yaptığı El Kaide örgütünün üstlendiği bir gerçek.

El Kaide lideri Ladin 10 yıl sonra, 2 Mayıs 2011'de ABD özel timinin Pakistan'ın Abudabad kentine düzenlediği operasyonla öldürüldü.