Güzeller geçidi

Victoria’s Secret meleği olarak ünlenen 26 yaşındaki Danimarkalı model, festival kapsamında düzenlenen La Belle Epoque filmi galasına katıldı.
Önceki günkü galada Skriver, kırmızı halıda Pamella Roland imzalı elbisesiyle boy gösterdi.
Ünlü model, kıyafetini Pomellat mücecherler ve Giannico marka ayakkabılarla tamamladı.
Galada ayrıca Amerikalı model Hailey Clauson, Ralph & Russo tasarımı elbisesi, Bulgari mücevherleri ve Sergio Rossi ayakkabılarıyla katıldı.
Josephine Skriver
Loujain Adada
Anja Rubik
Aishwarya Rai
Cindy Bruna
Eva Longoria
Leyna Bloom
Ngoc Trinh
Toni Garrn büyüledi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi model Toni Garrn, Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Alman model zaman zaman zor anlar yaşadı.
Beyaz elbisesiyle kırmızı halıda bir kuğu gibi süzülen Garrn oldukça derin bacak dekoltesiyle şov yaptı.
Toni Garrn