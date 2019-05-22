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Güzeller geçidi

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72. Cannes Film Festivali’nde La Belle Epoque filminin prömiyerine katılan Victoria’s Secret modeli Josephine Skriver, kırmızı halıya kırmızı elbisesiyle damga vurdu.

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Güzeller geçidi
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Victoria’s Secret meleği olarak ünlenen 26 yaşındaki Danimarkalı model, festival kapsamında düzenlenen La Belle Epoque filmi galasına katıldı.

Önceki günkü galada Skriver, kırmızı halıda Pamella Roland imzalı elbisesiyle boy gösterdi.

Ünlü model, kıyafetini Pomellat mücecherler ve Giannico marka ayakkabılarla tamamladı.

Galada ayrıca Amerikalı model Hailey Clauson, Ralph & Russo tasarımı elbisesi, Bulgari mücevherleri ve Sergio Rossi ayakkabılarıyla katıldı.

Josephine Skriver

Loujain Adada

Anja Rubik

 Aishwarya Rai 

Cindy Bruna 

Eva Longoria

Leyna Bloom

 Ngoc Trinh

Toni Garrn büyüledi

Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi model Toni Garrn, Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Alman model zaman zaman zor anlar yaşadı.
Beyaz elbisesiyle kırmızı halıda bir kuğu gibi süzülen Garrn oldukça derin bacak dekoltesiyle şov yaptı.

 Toni Garrn  

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