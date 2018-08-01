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Güney Kore'de son 111 yılın en sıcak günü

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Kore Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarının, son 111 yılın en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçtiği belirtildi

Güney Kore'de son 111 yılın en sıcak günü
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Güney Kore'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler son 111 yılın en yüksek seviyesini gösterdi.
Yonhap ajansının haberine göre, Kore Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarının, son 111 yılın en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Açıklamada, Gangwon şehrinin Hongcheon bölgesinde yerel saatle 14.20 itibariyle termometrelerin, hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1907 yılından beri en yüksek dereceye ulaşarak 40,3 olarak kaydedildiği bildirildi.
Başkent Seul'de de hava sıcaklığı son 111 yılın en yüksek seviyesine çıkarak, 39,6 dereceyi gördü. Kentte, bundan önceki en yüksek sıcaklık 1994 yılında 38,4 olarak kaydedilmişti.
Termometreler, Daegu şehrinde 40, Chuncheon şehrinde 40,2'yi gösterdi.
Kore Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi verilerine göre, 20 Mayıs - 30 Temmuz tarihlerinde sıcaklara bağlı rahatsızlıklardan 28 kişi hayatını kaybetti.
Ülke genelindeki sıcak hava dalgasının, yağmur mevsiminin sona erdiği 11 Temmuz'dan itibaren etkili olmaya başladığı bildirildi.
Yaz yağmur mevsiminin, bu sene yalnızca 16 gün sürdüğü ve bunun, ortalamaların yarısı olduğu kaydedildi.

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