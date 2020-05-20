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Güney Kore'de okullarda eğitim başladı

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Corona virüsü salgınına zamanında müdahale ederek öne çıkan ülkelerin başında gelen Güney Kore'de liseliler okullara geri döndü... 5 aylık tatilin ardından okullarda çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine otururken öğretmenler ise, "Maske taktıkları için öğrencileri ayırt etmek çok güç" dedi

Güney Kore'de okullarda eğitim başladı

51 milyondan fazla nüfusa sahip olmasına rağmen sadece 263 insanın yaşamını yitirdiği Güney Kore’de normalleşme süreci devam ediyor… Bugün 5 aylık bir aranın ardından Güney Kore’de lise öğrencileri okullara geri döndü.

Termal tarayıcıdan geçerek okul binasına giren liseliler derslerden sonra öğle yemeğini özel olarak tasarlanan yemekhanelerde yedi. Masaların arasına cam bölmeler yerleştirilirken, her öğrenci kendi bölmesinde yemeğini yedi.

Yemekhanelerde salgının yayılmasını engellemek için plastik bölmeler oluşturuldu.

BBC’ye konuşan Chungam Lisesi’nde görevli öğretmen Cho Sung-jin, “Maske ile ders anlatmak çok zor. Sesinizi yükseltirken nefes almak çok zor” ifadesini kullandı. Cho Sung-jin, “Ayrıca bütün öğrenciler birbirine benzeyen maskeler taktığı için öğrencileri tanımak çok zor” dedi.

Öğrenciler binaya girerken termal kameralar ile taranıyor.

Güney Kore’de okullar açılmadan önce bazı kritik değişiklikler uygulanmıştı. Ders saatleri ve öğle yemeği arası ile teneffüs saatleri değiştirilirken sınıflarda plastik bölmeler oluşturulmuştu.

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