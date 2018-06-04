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Guatemala'da yanardağ patladı: 25 ölü

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Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 25 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Guatemala'da yanardağ patladı: 25 ölü
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BBC'nin haberine göre, Guatemala'nın başkenti Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'ndan havaya, kaya, duman ve kül püskürdü.


Ulusal Felaket Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, bir lav nehrinin El Rodeo köyündeki evleri yok ettiğini ve içindeki insanları yaktığı belirtildi.

Felakette en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, hayatını kaybedenler arasında yardım görevlilerinin ve çocukların da bulunduğu bildirildi.

Devlet Başkanı Jimmy Morales, "En az üç bölgede yıkım olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullanarak, ulusal acil durum planının uygulandığını açıkladı.

Halka kül yağmuru nedeniyle maske takmaları çağrısında bulunuldu.

CNN'nin haberine göre, Guatemala'da Doğal Afetler Ajansı (CONRED) ölü sayısını doğruladı ve yanardağa yakın yerlerde ikamet edenlere bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yaptı.

CONRED Direktörü Sergio Garcia Cabanas, yanardağ patlamasından toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini belirtti.

Cabanas, 3 bin 100 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Guatemala'da yanardaÄ patladÄ±: 25 Ã¶lÃ¼ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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