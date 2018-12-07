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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Grönland'daki 'erime eşi benzeri görülmemiş' seviyede

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Yapılan bir araştırma Grönland'daki erimenin yüzde 33 arttığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, "eşi benzeri görülmemiş" erimenin devam etmesi durumunda deniz suyu 7 metre yükselebilir.

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Grönland'daki 'erime eşi benzeri görülmemiş' seviyede
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Grönland'da büyük buz tabakalarının erimeye devam etmesi nedeniyle deniz suyu seviyesinin 7 metreye kadar yükselebileceği tespit edildi.

Woods Hole Oşinografi Enstitüsünden araştırmacılar, Grönland'daki buzulların 20. yüzyıl ortalamasına göre yüzde 33 daha fazla eridiğini saptadı.

Araştırmacı Sarah Das, Grönland'daki buz tabakalarının oldukça hızlı ve "eşi benzeri görülmemiş" şekilde erimeye devam ettiğini belirtti. 

Çalışmada Grönland'daki büyük buz tabakalarının bu hızla erimeye devam etmesi halinde deniz suyu seviyelerinin 7 metreye kadar yükselebileceği ortaya konuldu.

Dünya'da kıyılara yakın yerde bulunan 10 büyük kentten 8'inin yükselen deniz seviyesinden etkilenebileceğine işaret edildi.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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