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‘Grip, coronadan daha öldürücü’ iddiasını çürüten araştırma

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Corona virüsü dünya çapında yayılmaya başlarken gündeme gelen "mevsimsel grip coronadan daha öldürücü" iddiasını çürüten bir araştırma Washington Üniversitesi'nden geldi

‘Grip, coronadan daha öldürücü’ iddiasını çürüten araştırma

 

ABD’nin Seattle kentindeki Washington Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, Covid-19’un mevsimsel gripten daha öldürücü olduğunu tespit etti.

Washington Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesi’nde profesör olan Anirban Basu’nun yaptığı araştırmaya göre corona virüsü, gripten çok daha öldürücü.

YÜZDE 1.3 DAHA ÖLÜMCÜL
Kamuya açık veriler üzerinden yapılan araştırmaya göre ABD’de corona virüsünün ölüm oranı mevsimsel gripten yüzde 1.3 daha fazla. Mevsimsel gribin öldürme oranının yüzde 0.1 olduğuna dikkat çeken Basu, genel olarak Covid-19’un daha ölümcül olduğunu açıkladı.

Bölge olarak bakıldığında ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitiren insanların yoğun olduğu New York şehrini hesaplamaya almayan bilim insanları, “New York’ta vaka ve ölüm sayısı çok hızlı değişiyordu” açıklamasını yaptı.

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