Greta Thunberg çevre ödülünü reddetti

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, 75 bin dolar değerindeki İskandinav Konseyi Çevre Ödülü'nü, iklim konusunda "güzel sözler söylemek" yerine "somut eylemlerin hayata geçirilmesi" gerektiğini ifade ederek reddetti.

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, kendisine layık görülen İskandinav Konseyi Çevre Ödülü'nü reddetti.



The Sunday Morning Herald gazetesinde yar alan habere göre, İsveç'in başkenti Stockholm'deki tören sırasında temsilcileri tarafından okunan mesajla ödülü reddettiğini bildiren Thunberg, bundan büyük onur duyduğunu fakat iklim mücadelesi için herhangi bir ödüle ihtiyaç olmadığını belirtti.



Thunberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, 75 bin dolar değerindeki ödülü, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda "güzel sözler söylemek" yerine "somut eylemlerin hayata geçirilmesi" gerektiğini ifade ederek reddettiğini söyledi.



Greta Thunberg, mesajında ihtiyaç duyulan asıl şeyin siyasetçilerin ve gücü elinde bulunduran kişilerin en son bilimsel verileri baz almaları olduğunu ifade etti.



Kendisini ödüle aday gösteren Norveç ve İsveç hükümetlerinin de iklim mücadelesinde büyük şöhrete sahip olmalarına rağmen emisyon ve diğer çevre meselelerinde yeterli adım atmadıklarının altını çizen Thunberg, ülkesi İsveç'te insanların "sanki 4 gezegene sahipmiş gibi yaşadıklarını" savundu.



İskandinav jürisi, çevre ve iklim değişikliği konularına yeni bir soluk getirdiği gerekçesiyle Greta Thunberg'i ödüle layık gördüğü vurgusu yaptı.



İsveç Parlamentosu önünde başlattığı "Fridays For Future" adlı oturma eylemleriyle, iklim değişikliğine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen ve İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen iklim aktivisti Greta Thunberg, İklim Zirvesi'nde yaptığı duygusal konuşmasıyla, liderleri sert şekilde eleştirmiş ve dünyanın gündemine oturmuştu.