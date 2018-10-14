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Gözünde 15 santimetrelik solucan çıktı

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Gözünde 15 santimetrelik solucan çıktı
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Hindistanlı bir adam bu hafta gözündeki gariplik nedeni ile doktora gitti ve gözünün içerisinde solucan olduğunu öğrendi.

Doktor solucanı görür görmez hemen çıkartılması gerektiğini söyledi çünkü hastanın görüşü açısından çok riskli bir yerdeydi.
Dr Shetty çok dikkatli bir şekilde elindeki pensle solucanı tuttu ve çıkarttı. Doktor çekmeye başladıktan sonra solucan uzun bir ip gibi gözüküyordu.

Dr Shetty'e göre bu tarz asalak yuvarlak solucanlar genelde sivrisinekler tarafından getiriliyor. Sivrisinekler larvaları solucanlardan alarak insanlara taşıyor ve ısırdıkları an kan dolaşımında hareket ediyorlar.

Operasyonun ardından solucanı plastik bir kaba koydular ve orada boyutları daha net anlaşıldı. Solucan yaklaşık 15 santimetreydi.

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