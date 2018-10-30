Goldman: Altın yatırımları artabilir

Goldman Sachs`a göre hisse senetleri düşerken ABD`de resesyon endişeleri ve altın yatırımları daha da artabilir.

Goldman Sachs Inc., “korku”nun geri döndüğünü ve hisse senetleri düşerken, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği yönünde artan yatırımcı endişeleriyle altının fayda sağladığını belirtti.



Kurumun analistlerinin 30 Ekim tarihli notunda altının son dönemdeki yükselişinin piyasadaki satış dalgası ve volatilitedeki artışla gerçekleştiği ifade edildi. Notta, “Bize göre son yükseliş korkuya bağlı talebi temsil ediyor. ETF'ler birkaç aylık düşüşün ardından tekrar yükselmeye başlıyor.” denildi.



Goldman'ın notunda ABD'de ekonomik büyümenin hala “güçlü” olduğu belirtilirken, bununla birlikte bu durumun piyasalardaki endişenin sona ereceği anlamına gelmediği ifade edildi.



Notta, “ABD ekonomisinde resesyon korkusunun güçlenmesini bekliyoruz. Resesyon endişeleri ve altın yatırımları ABD büyümesi yavaşlamaya başladıktan sonra artabilir.” denildi.



Değerli metalde temel göstergelerin güçlü olduğunu belirten Goldman Sachs'ın 3, 6 ve 12 aylık fiyat tahminleri sırasıyla 1,250 dolar, 1,300 dolar ve 1,350 dolar seviyesinde bulunuyor.



Bankanın ekonomistlerinin tahminlerine göre ABD büyümesi gelecek yıl yüzde 2.9'dan yüzde 2.6'ya gerileyecek ve çekirdek enflasyon yüzde 2.5'e yükselecek.