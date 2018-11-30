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Göksan’dan Kazakistan’da sunum

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HALKIN SESİ köşe yazarı, gazeteci Ahmet Göksan, Kazakistan’daki Şimkent Kuantum ve Teknoloji Üniversitesi ile Şimkent ve Türkistan valiliklerinin davetlisi oldu ve orada Kıbrıs’ın siyasi durumunu anlatan konuşma yaptı.

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Göksan’dan Kazakistan’da sunum
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HALKIN SESİ köşe yazarı, gazeteci Ahmet Göksan, Kazakistan’daki Şimkent Kuantum ve Teknoloji Üniversitesi ile Şimkent ve Türkistan valiliklerinin davetlisi oldu ve orada Kıbrıs’ın siyasi durumunu anlatan konuşma yaptı.

Göksan’ın Kıbrıs konferansına ilgi büyük oldu.

Yapılan temaslarda Ahmet Göksan’ın “Bir Demet Yaşam 1, 2, 3, 4” ve “Bitmeyen Senfoni Kıbrıs ve KKTC” adlı kitaplarının Kazak diline çevrilmesi kararlaştırıldı.

Ahmet Göksan, ayrıca Türkistan’daki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde de konuşma yaptı.

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