Göçmen karşıtı partinin reklamı İsveçi karıştırdı?

İsveçte göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi (SD), verdiği ilanlarda, sokaklarda dilencilik yapanlar nedeniyle ülkeye gelen turistlerden özür diledi. SD, Stockholmdeki metro...

İsveçte göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi (SD), verdiği ilanlarda, sokaklarda dilencilik yapanlar nedeniyle ülkeye gelen turistlerden özür diledi.



SD, Stockholmdeki metro istasyonlarının duvarına verdiği alınlarda, Bizim en büyük problemimiz ülkemize organize olmuş çetelerin getirdiği dilenciler. Uluslararası çeteler insanımızın iyi niyetini suistimal ediyor. Hükümet de bu durumu seyrediyor. Sizlerden özür diliyor ve söz veriyoruz, 2018 yılında seçimleri kazanınca daha iyi bir İsveç ile karşılaşacaksınız ifadelerine yer verdi.



Reklam İsveçteki merkez medyadan büyük tepki gördü. Reklam, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Reklamın kaldırılması için sosyal medyada kampanyalar başlatılırken, Stockholm Belediyesine de şikayet maillerinin yağdığı bildirildi.



İsveç devlet televizyonu SVTnin haberine göre, İsveç sokaklarında Romanya ve Bulgaristandan gelerek dilenenlerin sayısının 4 bin 200 civarında olduğu belirtildi.



Göçmen Karşıtı Parti oylarını artırmaya devam ediyor



Öte yandan İsveç Kamuoyu Araştırma Şirketi Nyheter Idag/Sentio son araştırmasında, göçmen karşıtı İsveçli Demokratlar Partisine desteğin yüzde 23,3e çıktığı belirtildi. Geçen yıl yapılan genel seçimlerde göçmen karşıtı parti yüzde 12 oranında oy almıştı.



Ankete göre, ana muhalefet sağ liberal partinin oy oranı yüzde 20,8 olurken, göçmen karşıtı parti 23,3lük oy oranıyla ülkenin 2. büyük partisi oldu. İktidarın en büyük partisi sosyal demokratların oy oranı ise ankete 24,1 olarak yansıdı.



AA