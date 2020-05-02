banner411
banner69
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
8 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
190 0
 
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
71 0
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
57 0
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
17 0
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
445 0
Güney’de karantina bitiyor
Güney’de karantina bitiyor
128 0
banner440

Girit adası açıklarında büyük deprem

banner27

Girit adası açıklarında TSİ 15.51'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Girit adası açıklarında büyük deprem

Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelen ilk bilgilere göre TSİ 15.51'de meydana gelen deprem can kaybına yol açmadı. Depremin, 6,65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin 6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır." ifadelerine yer verildi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.