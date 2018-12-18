Geyik avcısına "Bambi" izleme cezası

Yasa dışı geyik avcılığından hüküm giyen bir kişi, hapis cezasına ek olarak yavru bir karacanın hayatını konu alan "Bambi" animasyon filmini izlemeye mahkum edildi

ABD'nin Missouri eyaletinde yasa dışı olarak "yüzlerce" geyiği öldürmek suçundan 1 yıl hapse mahkum edilen bir kişiye, hapiste kaldığı sürede, yavru bir karacanın hayatını konu alan "Bambi" animasyon filmini izleme cezası verildi.



Yerel basınında çıkan habere göre, savcılık tarafından geyiklerin başlarını kestikten sonra cansız bedenlerini ormanda çürümeye bırakmakla suçlanan David Berry Jr,1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Lawrence bölgesi yargıcı Robert George, eyalet tarihinin en büyük kaçak geyik avcılığı vakalarından biri olarak görülen davada yargılanan Berry Jr'ın cezasına ek olarak, ilki 23 Aralık'ta olmak üzere, hapiste ayda en az bir kez Bambi izlemesine hükmetti.



Berry Jr'ın toplam kaç geyik öldürdüğü bilinmezken, Lawrence bölgesi doğa koruma dairesinden Andy Barnes, yüzlerce geyiğin öldürülmüş olabileceğini kaydetti.



Aralarında babası ve kardeşlerinin de bulunduğu Berry Jr'a yardım eden 4 kişi para ve 33 gün hapis cezasına çarptırılırken, Berry Jr. ve bu kişilerin de avcılık lisansı iptal edildi.



Neden sadece Berry Jr'a Bambi izleme cezası verildiği ise bilinmiyor.



Walt Disney'in 1942 yapımı animasyon filmi Bambi, annesi avcılar tarafından öldürülen yavru bir karacanın öyküsünü konu alıyor.