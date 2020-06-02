George Floyd'un son sözleri gökyüzünde

Sanatçı Jammie Holmes, Amerikan polisi tarafından öldürülen siyahi George Floyd’un son sözlerini pankartlarla gökyüzüne taşıdı.
ABD’nin Minneapolis kentinde Amerikan polisinin şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd’un son sözleri gökyüzüne taşındı.
Ülke genelinde eylemlerin de fitilini ateşleyen Floyd’un ölümünün unutulmamasını isteyen sanatçı Jammie Holmes, hazırladığı pankartlara Floyd’un son sözlerini yazdırdı.
Floyd’un, "Nefes alamıyorum”, “Boynum acıyor”, “Karnım acıyor” sözleri, Detroit ve New York semalarına taşındı.