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'Geneleve giden subay', Devlet Başkanı'nın madalyasını çaldırdı

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Bolivya'da uçağı kaçıran subay, diğer uçuşu beklerken gittiği genelevde 200 yıllık tarihi madalyayı kaybedince gözaltına alındı

'Geneleve giden subay', Devlet Başkanı'nın madalyasını çaldırdı
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Bolivya'da devlet başkanlarının taktığı, zümrütlerle bezeli yaklaşık 200 yıllık madalya, çalındıktan kısa bir süre sonra bulundu.

Devlet Başkanı Evo Morales, El Alto kentindeki hırsızlık nedeniyle Çarşamba günü kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nde madalyayı takamadı.

Bir subay madalyayı, Cochabamba kentine giden Morales'e teslim etmek üzere, Cochabamba'ya uçmak için havaalanına götürdü ancak uçağı kaçırdı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, subay diğer uçuşu beklerken geneleve gitti. Subayın bir torba içinde arabada bıraktığı madalya ve kuşağın bu sırada çalındığı öne sürülüyor.

Subay gözaltına alınırken, madalya, bir ihbar sonucu yakınlardaki bir kilisede bulundu.

Merkez Bankası'nda korunuyor

1825'te 22 ayar altından yapılan madalya, Bolivya devletinin kuruluşunun anısına ulusal kahraman Simon Bolivar'a verilmişti.

Merkez Bankası'nda korunan madalyayı cumhurbaşkanları törenlerde takıyor.

Eski Bolivya Cumhurbaşkanı Carlos Mesa, hırsızlık için "İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in tacının çalınması gibi bir şey" dedi.

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