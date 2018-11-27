Avrupa’da uçak seferlerinin iptal olmasına, Hawai’de turizmin aksamasına neden olan yanardağ patlamaları sadece ilginç gazete haberlerinden ibaret değil. Bilinen ve gündeme gelen yanardağların dışında dünyanın dört bir yanında hala aktif olan onlarca yanardağ bulunuyor. Bunların bazıları ise etrafındaki gezilesi noktaları, yanardağların ürpertici güzelliği gibi ilgi çekici özellikleri ile turistik birer destinasyona dönüşüyor...

Vezüv / İtalya

Geçmişi ve bugünü ile ürkütücü yanardağlar arasında en çok dikkati Vezüv Yanardağı çekiyor. Romalılar MS. 79 yılında yanardağdan çıkan lavların ve küllerin Pompei kentini kaplamasıyla, Vezüv'ün tehlikesinin farkına varıyor. Vezüv'ün patlaması sonucu tüm şehir 10 metrelik bir kül tabakasının altında kalıyor ve 1700 yıl boyunca heykelleri, mozaikleri, tapınakları ve tüm kültürü ile yer altında saklı kalıyor.

1748'de tesadüfen ortaya çıkan şehir daha sonra arkeolojik kazılar ile tamamen gün yüzüne çıkıyor ve bugün Napoli bölgesinin popülaritesinin artmasına neden oluyor. Pompei ve Vezüv Yanardağı her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Yanardağ, Napoli'nin güneydoğusunda yer alıyor.

1280 metre yükseklikte bulunan ve son 60 yıldır bir faaliyet göstermese de, hala aktif olan bir doğa oluşumu olarak dikkat çekiyor. Ziyaret esnasında otobüsler sizi 200 metre mesafeye kadar bırakıyor ve dik bir yürüyüş ile yolculuk devam ediyor. Bu yürüyüş için yanınıza tırmanışa uygun ayakkabılar almalısınız. Zirvede ise sizi harika bir Napoli panaroması bekliyor. Ayrıca kraterden sızan sülfür dumanı da oluşturduğu sis ile görülesi bir manzara sunuyor.

Rainer / ABD

Dünyanın en tehlikeli yanardağları arasında olan Rainer Yanardağı ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde bulunuyor. Cascasde Yanardağlar sırasında yer alan Rainer, hala aktif olan yanardağlar arasında ve bu nedenle bölge halkı için tehlike devam ediyor.

Volkanoloji bilimcileri tarafından da izlenen en tehlikeli 16 yanardağ arasında en tehlikelisi olarak gösteriliyor. Bunun nedeni ise Rainer Dağı'nı kaplayan yüksek buzul miktarı. Buzul ve yanardağ kelimeleri bir araya geldiğinde bu kadar büyük bir tehlike oluşturacağı düşünülmese de olası bir patlama sonucu, buzullar ısındığında ortaya çıkan “lahar”, durumu tehlikeli kılabilir.

Yanardağ ve etrafını içeren Mount Rainier Ulusal Parkı her yıl 2 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Uygun bir mevsimde gitmeniz durumunda siz de patikalarında yürüyüş yapabilir, zirveye tırmanabilirsiniz. Park, yıl boyu açık olsa da Kasım ve Mayıs ayları arası yoğun kar yağışı nedeniyle yalnızca bir kısmı ziyaret edilebiliyor. Bu yüzden keyifli bir gezi için en uygun dönem Haziran ve Eylül ayları arası olarak gözüküyor.

Novarupta / ABD

Amerika tıpkı Rainer gibi başka tehlikeli yanardağları da sınırları içinde bulunduruyor. Alaska eyaletinde bulunan Novarupta da bunlardan biri. Yanardağ en son 1912 yılında patlamış olsa da hala aktif olması sebebiyle volkanolojistler tarafından izlenmeye devam ediyor.

1912'de yaşanan patlama ile 20. yüzyılın en büyük patlaması olarak tarihe geçen yanardağ, yakın çevresinde büyük bir yaşam alanı olmaması nedeniyle diğer yanardağlara göre daha az tehlikeli durumda. Fakat 1912'deki patlamada atmosfere yayılan 30 milyar metreküp kül, tehlikeyi anlatmaya yetiyor.

Bu patlama sonucu ortaya çıkan On Bin Duman Vadisi ise görülmeye değer bir başka alan olarak turizme açık durumda. Ayrıca On Bin Duman Vadisi'ni de içinde bulunduran Katmai Ulusal Parkı hem Alaska'nın vahşi yaşamını görmek için hem de yanardağların korkutucu görüntüsüne şahit olmak isteyenler için korunuyor.