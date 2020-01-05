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Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı

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İngiltere'de yüzlerce şubesi olan süpermarket zincirinin Newcastle'daki şubesi önünde izdiham yaşandı. Yüzlerce insan markanın gece yarısı piyasaya çıkardığı etsiz börek için metrelerce uzunluktaki kuyrukta bekledi

Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü sosisli vegan börek ile dikkatleri üzerine çeken süpermarket zinciri Greggs dün gece tüketicileri yeniden heyecanlandırdı. Birleşik Krallık’ta yüzlerce şubesi olan Greggs’in beğenilen etsiz ve hayvan ürünü olmadan yapılan ürünü Perşembe gecesi yine piyasaya çıktı.

Markanın Newscastle’daki şubesinde bu böreklere sahip olmak isteyen yüzlerce insan sabahın ilk saatlerinde kuyruğa girdi. Önceki gün saat 18:00 sularında sıraya girdiğini söyleyen Danni Deloncho, böreklerin tadına bakan ilk insan oldu.

Yerel gazetelerden Chronicle Live, ilk gelen 200 müşteriye böreklerin özel bir kutu içerisinde satıldığını aktardı. İlk olarak ülke genelindeki 1300 mağazada satışa çıkacak börekler 16 Ocak’tan sonra 700 şubede daha satılacak. Şirket ürünlerinde hiçbir et ve et ürünü kullanılmadığını açıklarken etli börekten daha pahalı olduğunu duyurdu. Yetkililer vegan böreğin fiyatının 1.55 İngiliz poundu (Yaklaşık 12.20 TL) olduğunu söylerken etli böreğin fiyatının 1.50 İngiliz poundu (11.80 TL) olduğunu açıkladı.

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