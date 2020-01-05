Gece yarısı döner dehşeti!

İngiltere'de eğlenmeye çıktıkları gecenin sonunda döner yemek için bir restorana giren üç kadın, ekmeklerin içine gizlenmiş haplarla karşılaşınca durumu polise bildirdi

İngiltere’nin Batı Sussex bölgesinde 20’li yaşlardaki üç kadın, 29 Aralık’ta eğlenmek için dışarı çıktıkları gecenin sonunda ‘İstanbul Grill’ adlı döner restoranına gitti.

3 adet döner alan ve paket yaptırdıktan sonra eve dönen kadınlar, yemeğe oturduklarında gözlerine inanamadı.

Ekmeğin içinde beyaz haplar gören kadınlardan biri, arkadaşlarını uyardı. Diğer iki kadın da ekmeklerini kontrol ederken, mavi bir kapsülün içine gizlenmiş haplar buldu.

Durumu polise bildiren adı açıklanmayan kadınlar, restorandan şikayetçi oldu. Polis hapların içeriğini araştırmak için çalışma başlatırken, 30 ve 42 yaşlarındaki iki restoran çalışanı gözaltına alındı.