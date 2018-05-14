Gazze'de ABD Büyükelçiliği protestosu: 18 ölü

İsrail Kudüs'te ABD Büyükelçiliği'ni açmak için hazırlık yaparken, Gazze'de Filistinliler kararı protesto ediyor. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı

ABD Başkanı Trump'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı bugün faaliyete geçiyor. Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak olan açılış töreni öncesinde Gazze'de protestolar başladı. PROTESTO GÖSTERİLERİNDE FİLİSTİNLİ'NİN VURULMA ANI-İZLE İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle 18 kişi hayatını kaybedeken, yüzlerce kişi yaralandı. Öğlen namazının ardından protestoların şiddetlenmesi bekleniyor.

Bölgede 6 haftadır Büyük Dönüş Yürüyüşü protestoları devam ediyordu. Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Filistinliler, Nekbe'nin 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.