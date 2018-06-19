banner107
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
35 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
36 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
52 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
73 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
698 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
131 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
94 0
Öğrenci kavgasında kan aktı
Öğrenci kavgasında kan aktı
184 0
banner82
banner147

Gazprom'un İngiltere'deki varlıklarına el konuldu

banner27

Gazprom'un İngiltere'deki varlıklarına el konuldu
banner137

Londra mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz`ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom`un İngiltere ve Galler’deki varlıklarına el koyduğu bildirildi.
Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un İngiltere ve Galler’deki varlıklarına el konulduğu belirtildi.
Gazprom’un ayrıca İngiltere ve Galler’de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom’un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.
Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.