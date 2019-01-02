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Gaz patlamasında son durum

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde gaz patlamasının ardından çöken binada ölenlerin sayısı 14’e yükseldi.

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Gaz patlamasında son durum
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Çelyabinsk bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sonucunda yıkıntıların altından 1'i çocuk 14 kişinin cesedi çıkarıldı” ifadeleri kullanıldı.

Magnitogorsk'ta 31 Aralık'ta bir binada gaz patlaması meydana gelmiş, bina patlama sonucunda çökmüştü. Binada 120 kişinin bulunduğu aktarılmıştı.

Kurtarılan bebek hastanede tedavi altına alındı.

Kurtarılan bebek hastanede tedavi altına alındı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, enkaz altından 10 aylık bir bebek 35 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı.

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