Pasif direnişin sembolü haline gelen, Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandi tarihteki en önemli kişilerden biri olarak görülüyor. Fikirleri ve görüşleri ise hala pek çok kişiyi etkiliyor.

Modern Hindistan’ın kurucusu olan Mahatma Gandi’nin görüşleri ve fikirleri milyonlar tarafından benimsendi. Tarihte önemi bir yere sahip olan Gandi, şiddet göstermeden de insan haklarının savunulabileceğini gösterdi. Gerçek adı Mohandas Karamçand Gandi olan ruhani lider “Yüce Ruh” anlamına gelen Mahatma olarak biliniyor. Benimsediği ve milyonlara benimsettiği görüşle, pasif direniş ve sivil itaatsizlik yöntemlerinin kullanılması esasına dayanan Gandizm olarak anılan politik bir akım da başlattı. Ömrü boyunca ırkçılıkla mücadele eden Gandi’ye göre dünyanın 7 hatası bulunuyor.

“Benim mesajım yaşamımdır” diye nitelediği hayatında pek çok mücadele veren Gandi, en büyük mücadelesini ise ırkçılığa karşı verdi

Defalarca zulme uğrayan, hapse atılan Gandi fikirlerinden asla ödün vermedi ve tüm felsefesini şiddetsizlik üzerine kurdu

Yıllarca pasif direnişinin sembolü olan Gandi, suiskate kurban giderek hayata gözlerini yumdu. Ölümünün üzerinden 71 yıl geçmesine rağmen Gandi’nin fikirleri hala milyonları etkiliyor

Gandi’nin sıkı sıkıya bağlı olduğu felsefesine göre dünyanın 7 hatası bulunuyor. İşte Gandi’ye göre dünyanın 7 hatası;

1. Ahlaksız ticaret

Hırs, sosyal günahlarla ilişkilidir. Sadece kendi iyiliğini düşünürsen, her hareketini buna göre yapar ve başkalarının haklarını gasp edersin. Kişisel çıkar, korkunç eylemlerde bulunmak için bir bahane haline gelir. “İyi” olduğunu düşünen insanlar bile, “pratik olmak zorunda oldukları” mazeretinin arkasına saklanırlar. Ancak tüm bunlar doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak için bir araçtır.

2. İlkesiz siyaset

Siyaset kelimesini gördüğünüzde otomatik olarak politikacıları düşünürsünüz. Bununla birlikte, politika aslında halkla doğrudan ilişkilidir. Sistemin korunması, halkın eylemlerinden ya da eylemsizliğinden kaynaklıdır. Hepimiz siyasetle aktif ya da pasif olarak ilgileniyoruz. Sorun ise katılımımızın siyasetteki değerleri güçlendirmeye katkıda bulunup bulunmadığı.

3. Niteliksiz eğitim

Eğitim kapsamlı bir süreçtir. Eğitimin değerinin bilinmemesi ise kötü sonuçlara neden olabilir. Eğitmek; sadece öğretmek, bilgiyi insanların zihnine sokmaktan ve onları bir makineymiş gibi düşünüp herhangi bir konuda uzmanlaşmalarını sağlamaktan çok daha fazlasıdır. İnsanları eğitmekle görevli olanlar, kendi değerlerine bağlı kalmalı, bilgiyi de buna göre vermelilerdir.

4. Emeksiz servet

Kolay yoldan servet anlamına gelen bu durum; insanların kolay servet uğruna vergiden ve aldıkları şeylerin karşılığını hakkıyla verme sorumluluğundan kaçmasını ifade eder. Oysaki zahmetle elde edilen gelir, arkasından daha çok başarı getirir. Bunu benimseyen insanlar ise emeksiz servetten uzak durmaya ve gelirlerinin alın teriyle kazanmaya dikkat ederler.

5. Vicdansız zevk

Gandi’ye göre şuursuzca elde edilen zevklerin sonu pişmanlıktır. Olgunlaşmamış, bencil, hırslı ve doyumsuz kişiler sorumsuzca kendi nefislerini tatmin etmek, günlerini geçici zevklerle geçirmek ve sürekli haz peşinde koşmakla uğraşırlar. Ancak prensipli insanlar, doğru ile yanlışı ayırt edebilir.

6. İnsaniyetsiz bilim



Bilim, insanlığa ilke olarak hizmet eder. Ancak bilimin insanlığa hizmet içinde bulunmadığı pek çok durum da vardır. Bunlara, sahte araştırmalar, hayvanlar ve insanlar üzerinden yapılan etik olmayan deneyler örnek gösterilebilir.

7. Feragatsız ibadet



Her ne kadar Gandi sadece din hakkında konuşsa da, bu görüş dinî olmayan her türlü manevi inanca da uyarlanabilir. Bir inanç duyduğunuzda, zihninizde ve kalbinizde olanları eyleme dönüştürmeye hazırlıklı olmalısınız. Fedakarlık olmadan din, dünyanın işlediği günahlardan biridir. Çünkü eylemsiz inançlar, değerlerinin çoğunu kaybeder. Bir şeye gerçekten inandığınızda, bunun için çok çabalamaya ve fedakarlık yapmaya hazırlıklı olmalısınız.