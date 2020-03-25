Galler Prensi Charles’ta corona virüsü çıktı

Son dönemde oğlu Prens Harry'nin kraliyet ailesinden ayrılma kararı ile gündeme gelen 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ta corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Reuters haber ajansı son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde iddiayı ITV'ye dayandırdı

Dünyada 19 binden fazla insanı öldüren corona virüsü, İngiliz kraliyet ailesine sıçradı… İngiliz ITV, 71 yaşındaki Galler Prensi Charles’ın corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Prens Charles’ın eşi Camilla (siyah elbiseli) ve Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Veliaht Prens Charles’ın annesi Kraliçe Elizabeth’in de Londra’yı terk ederek Windsor Kalesi’ne gittiği açıklandı.

Galler Prensi Sözcüsü, “Galler Prensi hafif semptomlar gösterdi fakat sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evden çalışıyor. Şu an Prens’in bu hastalığı kimden kaptığını bilemiyoruz çünkü son haftalarda işi ve temasları dolayısıyla çok fazla insanla bir araya geldi” açıklamasını yaptı.

Prens Charles’ın eşi Camilla’nın da teste girdiği fakat sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

Prens Charles ve Camilla’nın İskoçya’daki Burnham’daki konutlarında tecrit altında olduğu belirtildi. Kraliyet çiftinin Balmoral Kalesi’nde olduğu belirtildi.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth’in sağlık durumunun iyi olduğunu duyururken, “Kraliçe Elizabeth Prens Charles ile en son 12 Mart’ta görüştü” ifadesini kullandı.

HASTALIK MONACO PRENSİ’NDEN Mİ BULAŞTI?

Geçen hafta Monaco Prensi II. Albert’ın da corona virüsüne yakalanması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. O günlerde İngiliz basınında yer alan haberlerde Prens Albert’in 10 Mart’ta Londra’da bir araya geldiğini yazmıştı.