Futbol takımına 48 saattir ulaşılamıyor

Tayland'da cumartesi günü geziye çıkan 16 yaş altı futbol takımı mağarada mahsur kaldı. 2 gündür haber alınamayan 12 çocuk ve hocaları için sel sularının dolduğu mağarada çalışmalar yürütülüyor.

Tayland’ın Chiang Rai şehrinde geziye çıkan 16 yaş altı futbol takımının üyelerinden 2 gündür haber alınamıyor. Gezi kapsamında Tham Luang mağarasına giden 12 oyuncu ve bir hocaları, sağanak yağış sonrası oluşan selde mağarada mahsur kaldı.

Kurtarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarında 13 kişiye henüz ulaşılamazken, mağara girişinde çocuklara ait bisiklet ve diğer eşyalar bulundu. Mağara içinde suların yer yer 5 metreye ulaşması nedeniyle dalgıç ekipleri de çalışmalara katıldı.

Çocukların aileleri ve bölge sakinleri mağaranın çevresinde bekleyişlerini sürdürürken yetkililer sosyal medyadan son bilgileri paylaştı.

Çocukların aileleri iyi haberi bekliyor.

Arama ekibinden Arparkorn Yookongkaew, mağara odalarında aramaların devam ettiğini söyleyerek, “13 kişiye henüz ulaşamadık. Mağara odalarında aramalar sürüyor. Suların yükselmesiyle bir odaya sığındıklarını düşünüyoruz. Hayatta olduklarını ve bugün güzel haberler vereceğimizi düşünüyoruz” dedi.