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Fransız ve Alman şirketler savunma sanayisinde işbirliğine gitti

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Pariste bugün imzalanan anlaşmaya göre, iki şirketin ortaklığından doğacak yeni şirketin, gelecek yıl faaliyete başlaması öngörülüyor. Yeni şirket, kara savunma sanayisinde Avrupanın ikinci, dünyanın dördüncü...

Fransız ve Alman şirketler savunma sanayisinde işbirliğine gitti
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Pariste bugün imzalanan anlaşmaya göre, iki şirketin ortaklığından doğacak yeni şirketin, gelecek yıl faaliyete başlaması öngörülüyor. Yeni şirket, kara savunma sanayisinde Avrupanın ikinci, dünyanın dördüncü büyüğü olacak.

Fransa ve Almanyanın yüzde 50şer hisse sahibi olacağı şirketin, yılda 2 milyar avro ciro yapması, 6 bin kişiye iş imkanı sağlaması planlanıyor. Birleşmeyle ilgili formalitelerin tamamlanmasının ardından yeni şirketin ismi belirlenecek.

Fransız Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ihracatın artırılması yeni şirketin öncelikleri arasında yer alacak. KMWnin müşterileri arasında 30dan fazla ülkenin silahlı kuvvetleri bulunuyor.

Fransız tarafı açısından KMWnin pazarlama ağı önem taşıyor. Alman yetkililer ise yeni ürün geliştirmek için Nexterin Ar-Ge birimlerinden yararlanmayı hedefliyor.

AA

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