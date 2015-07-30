Fransız polisi göçmenleri dağıttı

Fransız polisi, başkent Paris'te çoğu Eritre ve Sudan vatandaşı yaklaşık 200 göçmenin yaşadığı kampı dağıttı.

Kamptaki göçmenlerin Libyadan gemi ile yasa dışı yollardan önce İtalyaya geldiği, oradan Fransaya geçtiği biliniyor.

Polis, haziran ayından bu yana Pariste yaklaşık bin göçmenin yaşadığı dört kampı dağıtmış oldu.

Fransaya gelen kaçak göçmenler, liman kenti Calaisden İngiltereye geçmeye çalışıyor. Calais kentinde çoğu Eritre, Sudan ve Afgan vatandaşı 3 binden fazla kaçak göçmen yaşıyor. Calais, Avrupadan İngiltereye gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin girişimde bulunduğu en önemli sınır kapısı olarak biliniyor.

Calaisde önlemler artıyor -

Bu arada, Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Calais kentinde dün göçmenlerin toplu halde İngiltereye kaçma girişiminin ardından sınır bölgesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Cazeneuve, basına yaptığı açıklamada, Fransayı İngiltereye bağlayan Manş tünelinin girişinde güvenliğin sağlanması için ilave polis birlikleri bölgeye gönderilecek dedi.

Calais kentinden İngiltereye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir Sudanlı göçmen dün hayatını kaybetmişti. Kimliği açıklanmayan göçmen, önceki gece geç saatlerde tünelden geçen bir nakliye aracına binmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Haziran ayı başından beri dokuz kaçak göçmen Manş tünelinde yaşamını yitirdi.

Kaynak : AA