Fransız parkında bikini dayağı

Fransanın kuzeyindeki Reims kentindeki LÃ©o Lagrange Parkında bikiniyle güneşlenen 21 yaşındaki bir kadın, onu ahlaksızca vücudunu göstermekle suçlayan bir grup kadından dayak yedi. Kurbanın yediği dayak sonucu hafif yaralandığını...

Fransanın kuzeyindeki Reims kentindeki LÃ©o Lagrange Parkında bikiniyle güneşlenen 21 yaşındaki bir kadın, onu ahlaksızca vücudunu göstermekle suçlayan bir grup kadından dayak yedi.



Kurbanın yediği dayak sonucu hafif yaralandığını duyuran Fransız polisi, henüz saldırganların kimliklerini açıklamadı. Ancak sosyal medya üzerinden olaya büyük tepki gösteren yüzlerce kişi, dayakçı kadınların Müslüman olduğunu düşündüklerini dile getirince, Fransada ortam gerildi. Reims Belediye Başkanı Arnaud Robinet, Tüm verileri elde etmeden bir sonuca varmamalıyız. Yine de insanların neden bu saldırının dini nedenlerle gerçekleştiğini düşündüğünü de anlayabiliyorum. Doğruysa, bu çok ciddi bir konu dedi.





SALDIRGANLAR YAKALANDI

Yetkililer, yaşları 16 ila 24 arasında değişen beş saldırganın kısa sürede yakalandığını ve 18 yaşından büyük üç saldırganın eylül ayında hkim karşısına çıkacağını duyurdu. Yaşları 16 ve 17 olan diğer iki saldırganın ise yeniden sorguya alınacağı ancak henüz resmi bir suçlama ile karşı karşıya olmadıkları açıklandı.



Olayın ardından bir sosyal medya kampanyası başlatan ırkçılık karşıtı SOS Racisme örgütü de Fransız kadınlarını olayın yaşandığı parkta bikini giymeye davet etti. Kötü hava koşulları bu protesto gösterisine katılımın çok düşük kalmasına neden olsa da, sosyal medyada #jeportemonmaillotauparcleo (Mayomu parkta giyiyorum) hashtagiyle başlatılan kampanyayla, Fransız kadınlar kamuya açık yerlerde bikiniyle çektirdikleri fotoğrafları paylaşmaya başladı.



