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Fransız komedyen canlı yayında soyundu

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Fransız komedyen Constance Pittard, katıldığı radyo programında 'ahlak bekçilerini' protesto ettiğini söyleyerek canlı yayında soyundu

Fransız komedyen canlı yayında soyundu
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Fransız Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun salı sabahı canlı yayında istifa ettiği France Inter Devlet Radyosu'nun aynı gün öğleden sonraki canlı yayınında, tiyatro oyuncusu ve komedyen Constance Pittard kıyafetlerini çıkardı.

Sütyenini de çıkararak yayına üstsüz devam eden komedyen 'ahlak bekçileri' olarak nitelendirdiği kişilere tepki göstermek için soyunduğunu söyledi.

'AHLAK BEKÇİLERİNİN TEK SORUNLARI BİR TARAFLARIYLA'
Constance, "Cildimize hava aldırdığımız için sapkın olduğumuzu söyleyen halbuki tek sorunları bir taraflarıyla olan ahlak bekçilerine meydan okumalıyız" diyerek devlet radyosundaki canlı yayında üzerindekileri çıkardı.

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