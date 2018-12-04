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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Fransız hukümeti geri adım attı

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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışını 6 aylığına ertelediğini açıkladı. Elektrik ve gaz fiyatlarına planlanan zam da ertelenecek.

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Fransız hukümeti geri adım attı
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"Sarı Yelekliler"e çağrıda bulunan Fransa Başbakanı Eduardo Philippe, "Bu şiddet sona ermeli. Ancak Fransız halkının öfkesine kulak vermemek için de sağır olmak gerekiyor" dedi.  

Fransa Başbakanı Eduardo Philippe, akaryakıt zammı dahil vergi artışlarını 6 ay erteleyeceklerini söyledi. 

Enerji dönüşümü üzerinde yeniden düşünmek gerektiğini belirten Başbakan Başbakan Philippe, gaz ve elektrik fiyatlarına zam planının da erteleneceğini vurguladı.  

GÖSTERİLER İKİ HAFTADIR SÜRÜYOR

Fransa'da "Sarı Yelekliler"in akaryakıt zammına karşı protesto gösterileriyle başlayan eylemleri iki hafta içinde hayat pahalılığına karşı isyana dönüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron hükümeti, halkın sokağa taşan öfkesine hazırlıksız yakalandı.

MACRON SIRBİSTAN ZİYARETİNİ AÇIKLADI 

Yaşananlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşı karşıya kaldığı en büyük kriz oldu. Macron, gösteriler nedeniyle Sırbistan'a yapacaği ziyareti ertelemek zorunda kaldı. 

10 KİŞİDEN 8'İ EYLEMLERİ DESTEKLİYOR 

Fransız halkının "Sarı Yelekliler"e desteği ise devam ediyor. Fransa'daki çatışmalar sonrası yapılan ankete göre, 10 kişiden 8'i eylemleri destekliyor.

PARİS SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ 

"Sarı Yelekliler" geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 43 KİŞİ YARALANDI 

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

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