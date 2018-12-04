Fransız hukümeti geri adım attı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışını 6 aylığına ertelediğini açıkladı. Elektrik ve gaz fiyatlarına planlanan zam da ertelenecek.

"Sarı Yelekliler"e çağrıda bulunan Fransa Başbakanı Eduardo Philippe, "Bu şiddet sona ermeli. Ancak Fransız halkının öfkesine kulak vermemek için de sağır olmak gerekiyor" dedi.

Fransa Başbakanı Eduardo Philippe, akaryakıt zammı dahil vergi artışlarını 6 ay erteleyeceklerini söyledi.

Enerji dönüşümü üzerinde yeniden düşünmek gerektiğini belirten Başbakan Başbakan Philippe, gaz ve elektrik fiyatlarına zam planının da erteleneceğini vurguladı.

GÖSTERİLER İKİ HAFTADIR SÜRÜYOR

Fransa'da "Sarı Yelekliler"in akaryakıt zammına karşı protesto gösterileriyle başlayan eylemleri iki hafta içinde hayat pahalılığına karşı isyana dönüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron hükümeti, halkın sokağa taşan öfkesine hazırlıksız yakalandı.



MACRON SIRBİSTAN ZİYARETİNİ AÇIKLADI



Yaşananlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşı karşıya kaldığı en büyük kriz oldu. Macron, gösteriler nedeniyle Sırbistan'a yapacaği ziyareti ertelemek zorunda kaldı.

10 KİŞİDEN 8'İ EYLEMLERİ DESTEKLİYOR



Fransız halkının "Sarı Yelekliler"e desteği ise devam ediyor. Fransa'daki çatışmalar sonrası yapılan ankete göre, 10 kişiden 8'i eylemleri destekliyor.

PARİS SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ



"Sarı Yelekliler" geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.



Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı.



Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.



3 KİŞİ ÖLDÜ, 43 KİŞİ YARALANDI



17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.