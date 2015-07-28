Fransada yoksulları aşağılamak suç sayılacak

İngilterede yayımlanan Times gazetesinin haberine göre ırk, din ve cinsiyet temelli ayrımcılık Fransa yasalarına göre suç sayılıyor. Ancak bir kişiye sosyal sınıfından ötürü ayrımcılık uygulamak ya da bu...

İngilterede yayımlanan Times gazetesinin haberine göre ırk, din ve cinsiyet temelli ayrımcılık Fransa yasalarına göre suç sayılıyor. Ancak bir kişiye sosyal sınıfından ötürü ayrımcılık uygulamak ya da bu nedenle aşağılamanın cezai bir yaptırımı bulunmuyor.



Belçika ve Bolivya dahil birkaç ülkede, sosyal ve ekonomik sınıfa göre ayrımcılık yapmak suç. Yasalaşması halinde, yasayı çiğneyenler en fazla 3 yıla kadar hapis ve 45 bin euro para cezası alabilecek.



Times, teoride bu yasayla Cumhurbaşkanı François Hollande hakkında da dava açılabileceğine dikkat çekti.



Eski partneri Valerie Trierweiler, Hollandeın, dişlerini yaptıramamalarına gönderme yaparak yoksullardan Dişsizler diye söz ettiğini söylemişti.



Yasa tasarısı, bazı yardım örgütlerinin yoksulluğa karşı ayrımcılığı ortaya koyan raporlarından sonra gündeme geldi.



Yoksulluk sınırı yıllık 11.916 euro



ATD Quart Mondeun raporuna göre, süpermarket ve diğer mağazalarda işe alınanların yüzde 17.3ü orta sınıftan, yüzde 11i ise yoksul kesimlerden.



Başka bir araştırmaya göre de, aile hekimlerinin yüzde 9.1i, diş kliniklerinin yüzde 31.6sı ve gözlükçülerin yüzde 32.6sı özel sağlık sigortası olmayan ve devletten yardım alan kişileri kabul etmiyor. Doktorlar, paralarını alamayacakları endişesiyle bu kişilere bakmaya istekli olmadıklarını söylüyor.



Fransada yıllık kazancı 11.916 euronun altında olanlar resmi olarak yoksul sayılıyor. Ülkede nüfusun yüzde 14.3ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

BBC Türkçe



