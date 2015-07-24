Fransada yabancılara yeni haklar

Fransa Meclisi, yabancılara daha uzun süreli oturum izni verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

AA

Fransada yaşayan yabancılara daha uzun süreli oturum izni verilmesini öngören yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için senatonun da onayı gerekiyor. Tasarıda ülkeye yeni gelen yabancılara bir yıl yerine, iki ila dört yıl arasında oturma izni veriliyor. Her yıl yenilenmesi gereken oturma izni, ülkede yaşayan yabancılar ile izni veren valilikler açısından sorun yaratıyor.

AB dışından gelen yaklaşık 2,5 milyon yabancının bulunduğu Fransa'da 1,8 milyon kişi 10 yıllık oturma ve çalışma iznine sahipken, diğerleri her yıl bu izinleri valilikler aracılığıyla uzatıyor.

Ülkeye AB dışından her yıl yaklaşık 200 bin yabancı geliyor. Bunların yarıdan fazlası "aile birleşmesi" hakkını kullanıyor, 60 bini de eğitim amaçlı giriş yapıyor. Diğerlerini de mülteciler, tedavi için ülkede bulunanlar, resmi davetle çalışmaya gelenler, bilim adamları, sanatçılar ve sporcular oluşturuyor.

Kabul edilen tasarı, özel yetenek isteyen işlerde çalışanlar, bilim adamı, sanatçı ve sporculara doğrudan 4 yıllık vize verilmesini öngörüyor.

Tasarı ayrıca Fransız vatandaşıyla evli olanlara da üç yıllık oturma izni verilmesi hedefleniyor.