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Fransa`da `sarı yelekliler` eylemleri nedeniyle büyüme yavaşladı

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Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü, hükümet karşıtı şiddet içeren gösteriler nedeniyle 2018 için büyüme tahminini yüzde 1,7`den yüzde 1,5`e düşürdü. Turizmin de etkilendiği gösterilerin ekonomiye etkisinin 10 milyarlarca euroyu bulduğu değerlendiriliyor.

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Fransa`da `sarı yelekliler` eylemleri nedeniyle büyüme yavaşladı
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Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi  Fransa, yılın son çeyreğinde beklentilerin altında büyüyecek.

Sene başında son çeyrek için yüzde 0,4'lük büyüme öngören ancak bunu  ikinci çeyrekte yüzde 0,3'e çeken INSEE, sene sonundan hemen önce 0,1'lik düşüş  daha yaparak tahminini 0,2 olarak güncelledi. Böylece, 2018 için büyüme tahmini  1,7'den yüzde 1,5'e çekilmiş oldu.

Son düşüşte en büyük etkenin sarı yeleklilerin düzenlediği hükümet  karşıtı gösteriler olduğu belirtildi. Ayrıca protestolar öncesi uluslararası  ticaret savaşları nedeniyle ticari güvenin azalması da başka bir etken olarak  gösterildi.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine  tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron  yönetimine yönelik öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son  yılların en şiddetli protestosu haline gelmişti.

Binaların ve arabaların yakıldığı, iş yerlerinin yağmalandığı  gösteriler nedeniyle, yılın en çok alışveriş yapılan dönemi olarak gösterilen  Noel öncesi özellikle başkent Paris'te mağazalar kepenk indirmek zorunda  kalmıştı.

Turizmin de etkilendiği gösterilerin ekonomiye etkisinin 10  milyarlarca euroyu bulduğu değerlendiriliyor.

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