Fransada baba Le Pen artık istenmiyor

Fransada aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) delegelerinin yüzde 94ü, partinin kurucusu Jean-Marie Le Penin onursal başkanlığının iptal edilmesi kararına destek verdi. Jean-Marie Le Penin kızı Marine Le Penin çağrısı üzerine toplanan parti...

Fransada aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) delegelerinin yüzde 94ü, partinin kurucusu Jean-Marie Le Penin onursal başkanlığının iptal edilmesi kararına destek verdi.

Jean-Marie Le Penin kızı Marine Le Penin çağrısı üzerine toplanan parti disiplin kurulu, baba Le Penin üyeliğinin askıya alınması görüşünü benimsemiş ve bu konuda nihai karar için delegelerin posta ile oy kullanabileceği bir olağanüstü kongre toplanmasına karar vermişti.

Ulusal Cephe yönetimi, Fransız mahkemelerinin Le Penin onursal başkanlığının düşürülmesi için düzenlenen seçimi yasal bulmayıp iptal etmesine rağmen posta yoluyla yapılan oylama sonucunu kamuoyuna açıkladı.

Buna göre, parti delegelerinin çok büyük çoğunluğu baba Le Penin onursal başkanlığına karşı çıktı. Fransız mahkemesi, Jean-Marie Le Penin bu oylama öncesi delegeler karşısında kendisini savunamayacak durumda olmasını ve parti tüzüğünde olağanüstü kongre öncesi posta yoluyla oy verilmesi yolunda bir madde bulunmaması gerekçesiyle parti kongresini ve oylamayı iptal etmişti.

Parti yönetimin bu karara itirazı üzerine bir üst mahkeme yine aynı yönde karar vermişti. Mahkeme, posta ile oy kullanma yerine gerekli kararın alınabilmesi için fiziki şartların oluşturulduğu bir kongre düzenlenmesi gerektiğine hükmetmişti.

Parti yönetimi, mahkemenin iptal kararına rağmen 51 bin delegenin katılımıyla Le Penin onursal başkanlığının iptal edilmesi için 20 Haziran-10 Temmuz arasında posta yoluyla yapılan oylamanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağını duyurmuştu.

Baba Le Penin İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejiminin kurduğu gaz odalarını Tarihte yalnızca bir ayrıntıdan ibaret şeklinde değerlendirmesi üzerine parti içinde geçen ay kriz çıkmıştı.

AA

