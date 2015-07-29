Fransada 560 bin yıllık insan dişi bulundu

Fransanın güneyindeki bir mağarada yapılan kazı çalışmasında 560 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen insan dişi bulundu.

AA

Ülkenin güneyindeki Pyrenees-Orientales bölgesindeki Tautavel kentinde Arago mağarası kazı bölgesinde ortaya çıkarılan dişin, geçen hafta iki gönüllü gencin çalışması sırasında bulunduğu belirtildi. İncelemeler sonucunda uzmanlar dişin en az 560 bin yıl öncesine ait olduğunu belirledi.

AA muhabirine konuşan kazı sorumlusu paleoantropolog Amelie Vialet, dişin Fransa'da bugüne kadar bulunmuş en eski insan kalıntısı olduğunu söyledi. Kazının yapıldığı seviyede 500 bin yıl öncesine ait kalıntılar bulmayı beklediklerini ama insan kalıntısı bulmayı ummadıklarını kaydeden Vialet, "Bu dişin bulunduğu seviyede o döneme dair daha fazla insan kalıntısı ortaya çıkarabiliriz" dedi.

Vialet, daha önce Arago mağarasında bulunan ve bölgenin üne kavuşmasını sağlayan 450 bin yıllık "Tautavel insanı" adı verilen insan kalıntısıyla 560 bin yıl öncesine ait insan dişini karşılaştıracaklarını ifade etti. Vialet, böylece iki insan tipi arasındaki farkların öğrenilebileceğini dile getirdi.

Vialet, dişin bulunmasıyla pre-neandertal insan hakkında şimdiye kadar ulaşılmamış bilgilerin de su yüzüne çıkacağına inandığını belirtti.

Dişin bulunmasıyla bilim insanlarının Avrupa'daki ilk insanların morfolojik yapısı hakkında yeni bilgilere ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Dünyanın birçok yerinden arkeolog ve gönüllülerin katıldığı Tautavel kasabasındaki kazılarda geçen yıllarda 450 bin yıl öncesine ait insan kalıntısı bulunmuştu. Bugüne kadar yaklaşık 80 bin ila 500 bin yıl arasında geçmişe sahip 600 binden fazla kalıntı ortaya çıkarılan mağarada 148 insan kalıntısı bulunmuştu.

Geçen hafta bulunan ve basına bugün duyurulan Arago 149 ismi verilen diş ise bölgede bulunan 149'uncu insan kalıntısı olarak tarihe geçti. Arago 149, bölgede bulunan en son insan kalıntısından yaklaşık 100 bin yıl daha eski.

Bölgedeki kazının sorumlusu Fransız paleoantropolog Amelie Vialet, Paris'teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde araştırmacı olarak çalışıyor. Vialet, Denizli'de 2002'de bulunan "Denizli Adamı" adı verilen 1,2 milyon yıl öncesine ait kafatasını bulan kazı ekibinde de yer almıştı.

Denizli'nin Kocabaş mahallesinde bir mermer işçisinin tesadüfen bulduğu ve bazı kaynaklarda ismi "Kocabaş Adamı" olarak da geçen fosilin en başta 500 bin yıllık olduğu tahmin edilmiş, ardından yapılan araştırmalar sonucu 1,2 milyon yıl önceye ait olduğu tespit edilmişti.

Bilim insanları, Afrika'da bulunan ve bugüne kadar bulunanların en eskisi sayılan insan fosilinin 2,8 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirtiyor.