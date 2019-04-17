Fransa yasta

Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Paris'teki 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde meydana gelen yangın faciası, Fransa’yı yasa boğdu

Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı, Katedralin çatısının tamamı çöktüğü ve kulenin yıkıldığı açıklandı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle saat 19.53'te 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri, saat 20.07'de de yapının çatısı tamamen çöktü. Yangında yıkılan kulenin en son restorasyon çalışmasının 20 yıl sürdüğü ve 1864'de tamamlandığı belirtildi.

Yangın 8,5 saat sonra söndürüldü. Havanın aydınlanmasıyla tarihi katedraldeki hasarın boyutu ortaya çıktı. Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapı büyük ölçüde zarar gördü.

Katedralin çatı kısmının tamamen siyaha döndüğü görüldü.

Paris Vali Yardımcısı Emmanuel Gregoire, alevlerin çok hızlı bir şekilde yayılmasının nedeninin binanın 12. yüzyıldan kalma tahta çatı kirişleri olduğunu söyledi. Gregoire, yangın sırasında içerden olabildiğince eserin dışarıya çıkarıldığını da aktardı.Katedralin yöneticilerinden Patrick Chauvet, 13. yüzyılda yaşayan Fransız Kralı Louis'in giydiği ceketin de kurtarılanlar arasında olduğunu söyledi.

Bu arada birçok Parisli, Katolik dünyasının en önemli yapılarından biri olan katedralin bulunduğu bölgeye çıkan köprüde toplanarak, karanlığı aydınlatan alevleri üzüntüyle izledi. Zaman zaman kalabalığın ilahiler okuduğu da duyuldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ana yapının kurtarıldığını belirterek, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı." diye konuştu. Yangını "trajedi" olarak nitelendiren Macron, "Notre Dame tarihimiz, edebiyatımız ve ruhumuzun bir parçası, tüm büyük olaylarımızın, salgınlarımızın, savaşlarımızın, özgürlüklerimizin yeri, hayatımızın merkez üssü." ifadesini kullandı. Halkın üzüntüsünün farkında olduğunu vurgulayan Macron, "Gurur duyalım çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Kati şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." dedi.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, saat 01.50'de basına yaptığı açıklamada, "Yangın tamamen kontrol altına alındı ve neredeyse tamamı söndürüldü." şeklinde konuştu.Gece saatlerinde de süren söndürme çalışmaları büyük ölçüde saat 03.20'de tamamlandı.



Sabah saatlerinde halen 100 itfaiyecinin alanda bulunduğu görülürken, zararın boyutu da henüz belirlenmedi.

Yangının sebebi bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin "muhtemelen" 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.

Saatlerce devam eden yangını kontrol altına alabilmek için yaklaşık 500 itfaiye eri büyük çaba harcadı.

Paskalya öncesi meydana gelen ve bir itfaiye erinin yaralandığı yangın, ülke çapında büyük üzüntüye yol açarken Paris Başpiskoposu Michel Aupetit, Fransa'daki rahipleri dua etmeye ve kilise çanlarını çalmaya çağırdı.

850 yıldan fazladır Fransa'nın sembolü olan, savaşlara ve devrime dayanan yapının bu derece zarar görmesi sadece Fransızları değil tüm kıtayı üzdü.

Yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor. Temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan yapı, Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunuyor.