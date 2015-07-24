Dünya Haberleri  Fransa ve İran arasında yakınlaşma kararı haberi Fransa ve İran iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme kararı aldı. AA Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani, iki ülke...

AA

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş birliğine vardı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Hollande ve Ruhani'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un 29 Temmuz'da İran'a yapacağı resmi ziyaretin bu hedefin gerçekleştirilmesi konusunda bir başlangıç olacağı kaydedildi.

Hollande, görüşmede ayrıca İran'ın Ortadoğu'daki krizlerin çözümüne olumlu katkı vermesini arzu ettiğini belirtti. İki lider ayrıca Viyana'daki görüşmelerin başarılı ile sonuçlanmasından duydukların memnuniyeti dile getirdi.

Fabius, Viyana'da İran ile varılan nükleer müzakereler sonrasında İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in kendisini bir süredir İran'a davet ettiğini söylemiş ve "Nihayet İran'a gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.