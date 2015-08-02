Fransa ve İngilterenin kaçak göç sorunu

Fransa ve İngiltere içişleri bakanları, Manş Denizi kıyısında bulunan Fransız liman kenti Calaisdeki kaçak göç sorununun, iki ülkenin işbirliğiyle çözüleceğini ifade etti. Fransa İçişleri...

Fransa ve İngiltere içişleri bakanları, Manş Denizi kıyısında bulunan Fransız liman kenti Calaisdeki kaçak göç sorununun, iki ülkenin işbirliğiyle çözüleceğini ifade etti.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ve İngiliz mevkidaşı Theresa May, Fransanın Le Journal du Dimanche gazetesinde konuya ilişkin ortak bir makale yayımladı.

Makalede Calaisdeki göçmen sorununun çözümü için İngiltere ve Fransanın ortak hareket edeceği ve durumun mutlak bir öncelik arz ettiği belirtildi. İki ülke bakanları Manş tüneli girişinin güvenliği için 10 milyon avro harcandığını hatırlatarak, tedbirlerin sonuçlarının alınmaya başladığına işaret etti.

Göçmen sorununun çözümünde Fransa ve İngilterenin dışında diğer Avrupa ülkelerine de sorumluluk düştüğüne vurgu yapılan makalede şu ifadeler yer aldı:

Calaisden İngiltereye geçmeye çalışan çok sayıda göçmen aslında buraya İtalya,Yunanistan ve diğer ülkelerden geçerek ulaşıyor. Fransa onlar için sadece bir geçiş ülkesi konumunda. Avrupaya ekonomik sebeplerle gelmek isteyen göçmenlerin sayısının azalmasına odaklanmak gerekiyor. Göçmenler karşılaştıkları zorluk ve tehlikeler sonrası dönmek zorunda kalacaklar.

Calaisde yaklaşık 2 bin göçmen hafta başından itibaren Manş tüneli girişindeki yasak bölgeyi toplu halde işgal etmişti. Haziran ayı başından beri 10 kaçak göçmen Manş tünelini geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

Fransanın en büyük kaçak göçmen kampı Calaisde bulunuyor. Kent, İngiltereye gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin şansını denediği en önemli sınır kapısı olarak biliniyor. Bu kentteki kaçak göçmen kampının koşulları sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açıyor.

Manş tünelini işleten Eurotunnel şirketinin verilerine göre, yıl başından bu yana İngiltereye gitmeye çalışan 37 bin kaçak göçmen yakalandı.

AA

