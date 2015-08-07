Fransa son rehine vatandaşını da kurtardı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, özellikle Umman Sultanı Sultan Bin Said ve bu çözüm sürecinde çalışan herkese yardımlarından dolayı Fransanın minnettarlığını dile getirildi. Fransa, Isabelle...

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, özellikle Umman Sultanı Sultan Bin Said ve bu çözüm sürecinde çalışan herkese yardımlarından dolayı Fransanın minnettarlığını dile getirildi. Fransa, Isabelle Primeın ailesinin sevincini paylaştığı açıkladı. Açıklamada Fransa başarılı bir sonuç elde etmek için her türlü çabayı göstermiştir. Isabelle Fransız koruması altında. Önümüzdeki saatlerde ülkemizde olacak denildi. Akşam Fransada olması beklenen Primeı, Cumhurbaşkanı François Hollande ve Dışişleri Bakanı Laurent Fabius karşılayacak. Gülten ÖZBEY/PARİS, (DHA)



