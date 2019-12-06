Fransa savaş alanı gibi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gündeme getirdiği emeklilik reformunu protesto etmek isteyen milyonlarca Fransız sokaklara döküldü... Ülke genelinde yapılan grevlerde hayat durdu. Trenler metrolar uçuşlar iptal oldu, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı

Fransa’da dün yaşam dondu… Fransız halkı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için grev başlattı. Başta toplu ulaşım, eğitim, hastanelerde acil servisler, barolar ve basın olmak üzere birçok sektörde iş bırakma eylemi yapıldı.

Fransa’da dün ülke tarihinin en büyük grevi yapıldı. Ülkede ulaşımda aksamalar yaşanırken sarı yeleklilerin katıldığı gösterilerde 18 kişi gözaltına alındı. Ülkede hayatı durduran grevin gerekçesi ise Macron hükümetinin emeklilik reformu.

Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericilere polis sis bombası ve biber gazıyla müdahalede bulundu.

Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda toplanan eylemciler Nation Meydanı'na yürüdü.

Bir yıl önce başlayan ve Fransa tarihine damga vuran sarı yeleklilerin gösterilerinin yol açtığı krizden sonra çok sayıdaki sektörün çalışanları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla süresiz greve gitti.

Akaryakıt zamlarını ve kötü ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin gösterileriyle başlayan süreçte alt ve orta gelirliler de yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirerek tepki göstermeye başlamıştı.

Macron ve hükümetin, tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla grevler kaçınılmaz hale geldi.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France'ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları dünden itibaren süresiz greve gitti.

Grevler kapsamında ülke genelindeki okulların yüzde 65'i kapalı oldu, Paris'te 16 metro hattının 11'i sefer yapmadı, 5'inde ciddi aksamalar yaşandı. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sorunlar meydana geldi.

Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı iptal edilirken, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmadı Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.

Sadece Paris'te değil diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşandı.

Toplu taşıma araçlarındaki grevler etkisini gösterdi. Toplu taşıma araçlarında yaşanan aksamalar, yollarda da yoğun trafiğin oluşmasına neden oldu.



Metro veya otobüsleri kullanamayanlar, telefon yazılımı üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber gibi şirketlere yöneldi.

Emeklilik reformunu protesto eden yüz binlerce kişi ülke genelinde gösteriler düzenledi.



Başkentte eylemin yapıldığı güzergahtaki esnaf kepenklerini indirdi.