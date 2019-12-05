Fransa'da sendikalar süresiz genel grevde

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı çıkan işçi sendikaları süresiz greve gitti. Fransa'da hayat durma noktasına geldi.

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Fransa'da bugün grev nedeniyle "Kara Perşembe" olarak anılıyor. Ülkede daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler grev yapıyor.

Milyonlarca işçinin greve gitmesi nedeniyle pek çok alanda aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

Başta toplu ulaşım, eğitim, hastanelerde acil servisler, barolar ve basın olmak üzere birçok sektörde iş bırakma eylemi var.

Fransa'nın son yıllardaki en büyük genel grevi Cumhurbaşkanı Macron'un getirmek istediği emeklilik reformunun sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütleniyor.

Bazı sendikalar Macron'un emeklilik reformunu geri çekene kadar greve devam edeceklerini belirtiyor.

Grevle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Christophe Castaner isyan veya şiddet olayları olduğunda derhal gözaltı yapılması emrini verdiğini söyledi.