Fransa'da sarı yelekliler protestosu (Polis müdahale ediyor)

Fransa'da "sarı yelekliler"in ülke genelinde düzenleyeceği akaryakıt zamlarına ve kötüleşen ekonomik koşullara karşı protestolar devam ediyor. Geçen haftaki şiddet olayların tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor.

Eylemciler, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin veriyor.

Fransa Başbakanı Philippe, şu ana kadar gösterilerde 481 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların çoğunda üst aramasında çekiç ve taş bulunduğu ifade edildi.

Polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Polis, "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale ediyor.

PARİS'TE HAYAT DURDU Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor.

MAĞAZALAR KEPENK KAPATTI Bu nedenle Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi.

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

MAÇLAR ERTELENDİ Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

EYFEL ZİYARETE KAPALI Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek.

Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı olacak.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI? Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

NEYİ TALEP EDİYORLAR? Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.